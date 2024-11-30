Bakan Yerlikaya, "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 130 bin 565 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "Bugünkü törenle 24 bin 559 konutumuzun daha kurasını çekerek evlerinin yapımı tamamlanan ailelere anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ndeki konuşmasında, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"nde çok zor bir sınav verildiğini ancak yılmadan tek yürek olarak dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yapıldığını söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: "Bir olunca ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. 6 Şubat'ın o karanlık sabahından sonra sabır ve dirayetle sardık yaralarımızı, devletimiz tüm imkanlarıyla sahalardaydı. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun ne söz verdiysek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. 'Bir depremzedenin dahi boynu bükük kalmasın.' dedik. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizim siyaset anlayışımız sözde değildir, eser ve hizmet siyasetidir. Bunu da en iyi Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz bilir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız."