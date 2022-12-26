Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları oyladı.

Güngör, Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Muhabiri İzzet Mazı'dan oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında detaylı bilgi aldı.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafı seçen Başkan Güngör, çevre ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Mülteci kışı ", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Güngör, oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Her fotoğrafın bir diğerinden güzel olduğunu anlatan Güngör, "Bazen sayfalarca yazıp anlatamadığınızı bir fotoğraf karesinde çok güzel anlatıyorsunuz. Her bir fotoğraf gerçekten çok şey anlatıyor. Fotoğrafların dili çok farklı." diye konuştu.





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