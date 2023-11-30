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        Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek

        Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:45
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        Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek
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        Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısını uluslararası alanda duyurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 2-10 Aralık tarihleri arasında "Edebiyat İyileştirir" mottosuyla "Kahramanmaraş 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" düzenlenecek.

        Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairin katılması beklenen program kapsamında kentin edebiyat ile kültürel hafızasının ve bu alanda yetiştirdiği önemli isimlerinin dünyaya duyurulması amaçlanıyor.

        Çeşitli etkinlik ve aktivitelerin düzenleneceği organizasyon, 2 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış programıyla edebiyat severlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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