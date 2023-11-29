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        Afşin'deki "1. Akdeniz Bienali"nin resim sergisi sona erdi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında açılan resim sergisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:20
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        Afşin'deki "1. Akdeniz Bienali"nin resim sergisi sona erdi
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında açılan resim sergisi sona erdi.

        Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Belediyesi, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının destekleriyle 17 Ekim'de kapılarını açan sergiyi 6 haftada yaklaşık 5 bin ziyaretçi gezdi.

        Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Etkinliğin, 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan travmanın atlatılması noktasında vatandaşa iyi geldiğini aktaran Güven, Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2024 yılında düzenlenmesi planlanan müzik bienaline de ev sahipliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Vakfın resim sergisi etkinlik temsilcisi Serpil Donbaloğlu da "1. Akdeniz Bienali" kapsamında 8 ayrı şehirde ayrı ayrı etkinlik düzenlendiğini belirterek, kültür ve sanat etkinlikleriyle, bölgenin tanınırlığını arttırmak istediklerini söyledi.

        Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde açılan sergiyi yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Donbaloğlu, "Resim sergimizde dünyaca tanınmış sanatçılar, yerel sanatçılar ve genç sanatçılarımızın eserleri yer aldı. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda zengin bir sunu hazırladık. Depremi yaşayan bir bölge olmamıza rağmen çok sayıda sanat severi ağırladık. Sergimizi düzenlememizde emekleri bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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