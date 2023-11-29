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        Kahramanmaraş'ta 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:56
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        Kahramanmaraş'ta 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 160 bedensel engelli kişiye akülü araç dağıtıldı.

        Afşin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uluslararası İnsani Yardım Vakfı Hollanda (IHHNL) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Arslantaş, yurt dışındaki gurbetçilerin desteğiyle temin edilen engelli araçları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Deprem yardımları çerçevesinde, Afşin'e 160 akülü engelli aracı getirdiklerini anlatan Arslantaş, "Araçların 40'ı, ağır engelli kardeşlerimizin istifadesine sunulacak olan elektrikli sandalye. 120'si de üç tekerlekli scott mobil dediğimiz akülü engelli aracı. Toplam 160 aracı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından akülü ve tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. Törende emeği geçenlere plaket verildi.

        Törene Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, protokol üyeleri, Avrupa'dan gelen gönüllüler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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