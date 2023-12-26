Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda eğitim gören veya görecek 40 bin öğrenciye sağladığı eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda eğitim gören veya görecek 40 bin öğrenciye sağladığı eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetin derinden etkilediği illerde yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren MEB, afetzede öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği sağlanıyor.

        Toplam 40 bin öğrencinin faydalanacağı destek kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800'er lira, ilkokullardaki 10 bin öğrenci için 15 bin 400'er lira, ortaokullardaki 10 bin öğrenci için 18'er bin lira ve liselerdeki 16 bin öğrenci için 18'er bin lira destek verilecek.

        Başvurularla ilgili detaylı bilgilere Bakanlığın internet sayfasından yayımladığı "e-Kılavuz"dan ulaşılabilen eğitim öğretim desteğine 29 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

        Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        MEB'in deprem bölgesindeki hem öğrenci hem de öğretmenler için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Kahraman, afetin en çok etkilediği 4 il ve 2 ilçede MEB'in özel okul öğrencilerine çeşitli miktarlarda eğitim öğretim desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

        - "Fırsat eşitliği sunmak istiyoruz"

        Başvuruların sürdüğünü ifade eden Kahraman şunları kaydetti:

        "Deprem bölgesindeki öğrencilerin dezavantajlı durumlarına bir katkı sunmak, fırsat eşitliği yaratmak adına Bakanlığımız tarafından ortaya konulan bu destek, hakikaten öğrencilerimize, ailelerimize, deprem bölgesindeki illerimize bir katkı olarak düşünülmüş güzel fırsat. Öğrencilerimiz için bilgilendirmeyi önemsedik ve bu anlamda okul müdürlüklerimiz aracılığıyla tüm öğrencilerimize ulaşmanın gayretindeyiz çünkü bu fırsattan tüm öğrencilerimizin haberdar olmalarını ve şartı tutanların faydalanmalarını önemsiyoruz. Özeliyle resmisiyle tüm okullar hem içerik hem denetim hem de müfredat olarak MEB'e bağlı. Tümünde okuyan öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Bizim insanımızın bizim vatandaşımızın evladı. Dolayısıyla biz resmi-özel ayrımına gitmeksizin her öğrencimize fırsat eşitliği sunmak istiyoruz."

        Kahraman, eğitim-öğretim desteğinin depremin ardından kontenjanları azalan özel okullara da katkı olacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı
        Depremde 16 kişinin öldüğü binada proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işç...
        Depremde 16 kişinin öldüğü binada proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işç...
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu'nda yaralan...
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu'nda yaralan...
        Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı (2)
        Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı (2)
        Bakan Tekin, Kahramanmaraş'taki okullarda inceleme yaptı
        Bakan Tekin, Kahramanmaraş'taki okullarda inceleme yaptı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu