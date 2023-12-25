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        Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:40
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        Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde Ceyhan Nehri'ne düşüp kaybolan ve ekipler tarafından aranan Suriye uyruklu Mutesem Billih Elcasim'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde başlayan ve 5,5 saat süren arama çalışmaları sonunda, itfaiye su altı arama kurtarma timinin dalgıçları, Elcasim'in cansız benini sudan çıkardı. Ekiplerin çalışmasını takip eden çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mutesem Billih Elcasim'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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