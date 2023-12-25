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        Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

        KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'ne düşen, 14 yaşındaki Suriyeli çocuğu arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:00
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        Ceyhan Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta Ceyhan Nehri'ne düşen, 14 yaşındaki Suriyeli çocuğu arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

        Suriye uyruklu 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Hasancık Mahallesi'ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında Ceyhan Nehri'ne düştü. Çocuklardan ikisi çevredekiler tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk ise akıntıya kapıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Botlarla nehirde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalara ara verdi. İtfaiye su altı arama kurtarma ve AFAD ekipleri, bu sabah saatlerinde çocuğu arama çalışmalarına yeniden başladı. İtfaiye dalgıçları su altından detaylı, AFAD ekipleri ise botla yüzeyden arama yapıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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