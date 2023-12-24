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        Kahramanmaraş'ta nehre düşen çocuk kayboldu

        Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşüp kaybolduğu belirtilen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:54
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        Kahramanmaraş'ta nehre düşen çocuk kayboldu
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        Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşüp kaybolduğu belirtilen yabancı uyruklu çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk Ceyhan Nehri'ne düştü.

        Bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarında olan bir çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

        Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

        İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, gazetecilere, 3 çocuğun suya düştüğü, 2'sinin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, diğerinin ise suya kapılıp kaybolduğu ihbarı geldiğini söyledi.

        Kısa sürede bölgeye ulaştıklarını ve arama çalışması başlattıklarını anlatan Gökyardım, bölgenin dalgıç ekibi için tehlike arz ettiğini, bu nedenle çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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