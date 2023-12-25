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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde deprem nedeniyle zarar gören okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:34
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde deprem nedeniyle zarar gören okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Tekin, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve yeniden inşaatına başlanılan kırsal Kılılı Mahallesi'ndeki Balsuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kılılı Anadolu Lisesi inşaatlarını inceledi.

        Ardından Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu'na geçen Tekin, burada öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

        Bakan Tekin, daha sonra beraberindekilerle ekim ayında kendisini ziyarete gelen ve bilişim sınıfı talep ederek okullarına davet eden Yolderesi İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Burada velilerce karşılanan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretlerde Bakan Tekin'e, Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ve ilgililer eşlik etti.

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