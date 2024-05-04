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        Kahramanmaraş'ta "Orman Benim" etkinliği yapıldı

        Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:17
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        Kahramanmaraş'ta "Orman Benim" etkinliği yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Dulkadiroğlu ilçesindeki Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürümüz Yusuf Karartı, "Orman Benim" etkinliğinin yangınlara karşı bir farkındalık programı olduğunu ifade etti.

        Karartı, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kahramanmaraş ve Gaziantep ile tüm ilçelerinde yapmış olduğumuz etkinlikle başta insan faaliyetlerinin yoğun olduğu ormanlardan geçen yolların kenarları olmak üzere, ormanlarımızdaki çöpleri ve yangına sebep olabilecek maddeleri temizliyoruz. Amacımız ormanlarımızdaki yangın yükünü azaltmak" dedi.

        Konuşmaların ardından millet bahçesindeki atık ve çöpleri toplandı.

        Elbistan ilçesinde de etkinliğe katılan protokol üyeleri ve öğrenciler, çöpleri toplayıp temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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