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        Kahramanmaraş'ta yetiştirilen salatalıklar ihracata hazırlanıyor

        İZZET MAZI - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzede çiftçilerin ürettiği ve yurdun dört bir tarafına gönderilen salatalıkların yurt dışına ihraç edilebilmesi için hazırlık yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:56
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        Kahramanmaraş'ta yetiştirilen salatalıklar ihracata hazırlanıyor
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        İZZET MAZI - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzede çiftçilerin ürettiği ve yurdun dört bir tarafına gönderilen salatalıkların yurt dışına ihraç edilebilmesi için hazırlık yapılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilere verdiği desteklerle üretimi yaygınlaştırılan, tadı ve kendine has aromasıyla talep gören salatalık üretiminde bu yıl 34 bin ton rekolte bekleniyor.

        Aydınkavak, Kılılı, Yenipınar, Avşarlı, Yeşilyöre ve Kadıoğluçiftliği mahallelerinde 3 bin 100 dekarı açık, 400 dekarı ise örtüaltı alan olmak üzere toplamda 3 bin 500 dekar alanda üretim yapılıyor.

        Büyük bir zahmetle yetiştirilen salatalık, ülke genelinde 30 ilden alıcı buluyor.

        Kadığoğluçiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, AA muhabirine, mahallede mevcut 650 dekar serada salatalık, domates, biber gibi ürünler yetiştirdiklerini söyledi.

        Tosun, depremden sonra sağlanan desteklerle gerek üretim gerekse satış noktasında bir sıkıntılarının kalmadığını belirterek, "Geçen yıl 2 ortak şirketle Almanya'ya biraz ürün gönderdik. Ama Allah nasip ederse kendi imkanlarımızla yakın zamanda bu ihracatı kendimiz yapmayı düşünüyoruz. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü katkılarıyla yakın zamanda bir soğuk hava deposu inşasına başladık. Bununla birlikte Almanya'ya soğutulmuş kornişon göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Çifçilerden Rızvan Peker de Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde sera, alçak tünel ve açık alan olmak üzere yaklaşık 1500 dekar arazide sebze üretimi yaptığını belirtti.

        Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi sebze türlerinin üretimini yaptığını anlatan Peker, hedefinin aracısız Avrupa'ya ürün yollamak olduğunu dile getirdi.

        Peker, geçen yıl çeşitli firmalar aracılığıyla 2 bin 500 ton olan sebze ihracatlarının bu yıl 5 bin ton olmasını beklediklerini vurguladı.

        - "Yaklaşık 2 bin kişi buradan ekmek yiyor"

        Bölgeye sadece Kahramanmaraş'tan değil Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden çalışmak için işçi getirdiklerini aktaran Peker, şöyle konuştu:

        "Depremden sonra 'bu ülke bizim başka gidecek yerimiz ve ülkemiz yok' diyerek sıkıca sarıldık. Depremden önce 150-200 kişi istihdam ediyorduk şu an 500'e yakın işçimiz var. Yaklaşık 2 bin kişi buradan ekmek yiyor. Geçen yıl hedefimiz 40 milyon lira ciro civarındaydı ama ulaşamadık 35 milyon lirada kaldık. Bu yıl hedef 70 milyon civarında. Biz ülkemize, insanımıza kazandırmak istiyoruz. Çünkü biz bu topraklarda doğduk bu topraklarda öleceğiz. Devletin bize desteği sonsuz yeter ki sen 'ben bir iş yapacağım' de, devlet üretenin her zaman arkasında."

        Peker, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen projeler kapsamında çiftçilere istediği tüm fidelerin sadece dörtte bir bedelle dağıtıldığına işaret ederek, "Devletimiz milletimiz el ele verdikten sonra bizim aşamayacağımız hiçbir sorunumuz yok. Devlet çiftçimizin her zaman yanında buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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