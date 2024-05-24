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        Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde polisin 4 aylık takibi sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:17 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:20
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        Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde polisin 4 aylık takibi sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i tutuklandı.

        Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Kahramanmaraş Merkez ve ilçelerinde piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelileri takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda ekipler, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya ve Gaziantep’te belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 57 mermi ile çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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