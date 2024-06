Kahramanmaraş'ta depremzede 300 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ve eşi Şule Özdin Ünal tarafından evlatları Mehmet Selçuk ile depremzede çocuklar için Millet Bahçesi’nde düzenlediği etkinliğe telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sünnet olan çocukları tebrik etti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ın sevgili yavruları, bugün 300 kadar yavrumuzun sünnet merasiminde sizleri en kalbi duygularla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Bu sünnet merasiminin tüm aileler için hayırlara sevile olmasını Allah'tan diliyor ve böyle güzel bir merasimle sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu vesileyle ben yavrularımızın gözlerinden öperken böyle bir sünnetin yerine gelmiş olmasını da şahsım milletim adına en kalbi duygularla sevinerek sizleri gözlerinizden öpüyorum."

Bir çocuğa verilecek en büyük armağanın, onun hayatında tatlı, güzel, mutlu, heyecanlı bir anı bırakmak olduğunu dile getiren Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün çocuklarımızın hayatında güzel bir anıları olacak. Güzel bir hatıraları olacak. Diğer taraftan da deprem bölgemize tekrardan bir dikkat çekmek istedik. Deprem unutulmasın istedik. Depremzede vatandaşlarımız bizim her gün her an yanlarında olduğumuzu bilsinler. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız her toplantıda mutlaka bakanlarına deprem bölgesini sorar ve deprem bölgesinde yaşananları tek tek takip eder. Hamdolsun deprem bölgemizde Kahramanmaraş'ımızda özellikle yaralar büyük oranda sarıldı. Kalıcı konutlarımız büyük oranda tamamlandı. Büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyeleriyle beraber hızla yaraları sarmaya devam ediyorlar ama evler yapılır, hastaneler, binalar, yollar hepsi yapılır. Önemli olan onun içindeki insanın gönlünü yapmaktır. O insanın kalbini kazanmaktır. Bu çocuklarımızın bu güzel evlatlarımızın geleceğini inşa etmektir. O yüzden buradan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum."