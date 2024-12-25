Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

        Görgel, gazetecilere, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan felakette çok büyük hasar aldığını anımsattı.

        - Müze aynı zamanda gençler için kütüphane olacak

        Müzenin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 200 milyondan fazla bir yatırımla aslına uygun şekilde inşa edileceğini belirten Görgel, şunları kaydetti:

        "Ekipler burada hızlı bir biçimde çalışıyor. Önümüzde 12 aylık iş takvimi söz konusu. İnşallah bir an önce burayı da şehrimiz ve ülke turizmimize yeniden kazandırmak istiyoruz. Bu inşaat faaliyetleriyle beraber biraz daha farklılaşmış olacak. Bu tarihi yapımız müze ve gençlerimiz için kütüphane olarak kullanılmaya başlanacak. Dulkadiroğlu ilçemizdeki gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, kafeteryası, konferans salonuyla beraber yeniden daha fonksiyonel bir yapıda Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi olarak burası faaliyet göstermiş olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar için seramik kursu ve kurs merkezi açı...
        Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar için seramik kursu ve kurs merkezi açı...
        Kahramanmaraş'ta cinayetten hükümlü 4 firari yakalandı
        Kahramanmaraş'ta cinayetten hükümlü 4 firari yakalandı
        Baba ile oğlunu öldüren ve 18 aydır aranan 4 kardeş, samanlıkta yakalandı
        Baba ile oğlunu öldüren ve 18 aydır aranan 4 kardeş, samanlıkta yakalandı
        618 yıla kadar hapisle yargılanırken tahliye edilen sanık için yakalama kar...
        618 yıla kadar hapisle yargılanırken tahliye edilen sanık için yakalama kar...
        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin yargılam...
        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin yargılam...
        44 kişinin öldüğü site ile ilgili 2 kamu görevlisine 15'er yıla kadar hapis...
        44 kişinin öldüğü site ile ilgili 2 kamu görevlisine 15'er yıla kadar hapis...