Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 23 obje, gümrük kaçağı 6 tablet, 18 bin deste bandrolsüz sigara kağıdı, 31 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        ABD tarihinin en büyük ikinci ikramiyesi sahibini buldu
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları: 5 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre b...
        Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre b...
        İnşaattan düşen işçi yaralandı
        İnşaattan düşen işçi yaralandı
        Kahramanmaraş'ın yeni spor vadisi, sosyal merkez olarak planlandı
        Kahramanmaraş'ın yeni spor vadisi, sosyal merkez olarak planlandı
        Drift atan sürücüye 49 bin 392 lira ceza
        Drift atan sürücüye 49 bin 392 lira ceza
        Kahramanmaraş'ta aranan 232 kişi yakalandı 23'ü cezaevine gönderildi
        Kahramanmaraş'ta aranan 232 kişi yakalandı 23'ü cezaevine gönderildi