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        Türkiye, dağ bisikleti yarışlarında olimpiyat madalyası hedefliyor

        SİNAN DORUK - Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar, Kahramanmaraş'ta ilk profesyonel dağ bisikleti takımının kurulduğunu belirterek, "Hedef olimpiyatlarda dağ bisikleti yarışlarında da madalya kazanmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:23
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        Türkiye, dağ bisikleti yarışlarında olimpiyat madalyası hedefliyor
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        SİNAN DORUK - Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar, Kahramanmaraş'ta ilk profesyonel dağ bisikleti takımının kurulduğunu belirterek, "Hedef olimpiyatlarda dağ bisikleti yarışlarında da madalya kazanmak." dedi.

        Kahramanmaraş'ta kurulan MCT NOX Dağ Bisikleti Takımı'nın tanıtım etkinliği için kente gelen Ayar, AA muhabirine, dünyada bisiklet sporuna ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

        Türk gençlerinin fiziksel yapısının bisiklet branşında başarılı sonuçlar elde etmeye elverişli olduğuna işaret eden Ayar, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş'ta olmamızın sebebi de yine bu artan ilgi. Kahramanmaraş'ta ilk profesyonel dağ bisikleti takımı kuruldu. Hedef, olimpiyatlarda dağ bisikleti yarışlarında da madalya kazanmak. Bizim temennimiz bisiklet sporuna ilginin diğer belediyeler ve özel kulüpler bünyesinde de artması. Türk gencimizin vücut yapısı bisiklet sporunda iddialı ve başarılı olmaya çok müsait. Aslında başarılara da çok uzak değiliz. Fakat başarı için ilk koşul, bu branşa olan ilginin sporcu anlamında artmasıdır. Özellikle son yıllarda yol bisikleti anlamında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na olan ilgiyle birlikte, vatandaşlarımızın da bakışının değişmesi bize ümit veriyor."

        - 2028 ve 2032 olimpiyatlarında hedef madalya

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon olarak 2024 yılındaki ulusal ve uluslararası yarışlarda önemli başarılara imza attıklarını aktardı.

        Müftüoğlu, "2024, federasyonumuz için güzel bir yıldı. Olimpiyatlara katıldık, dünya şampiyonalarına gittik ve katıldığımız, ülkemizde organize ettiğimiz tüm yarışlarda başarılı bir yılı geride bıraktık. 2025'e başlarken Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı hedefleyerek yola çıktık." dedi.

        Bisiklet branşının son yıllarda gençler arasında yaygınlaştığına dikkati çeken Müftüoğlu, şöyle konuştu:

        "Federasyon olarak pist bisikletinde olimpiyata katılmayla alakalı yeni bir projeye başladık. Geçtiğimiz hafta Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa ile birlikte Türkiye'de ilk defa düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için Konya Olimpik Velodromu'nda incelemelerde bulunduk. Ayrıca federasyon olarak bisikleti tabana yaymayla alakalı büyük projelerimiz var. Bunu son 3 yılda önemli bir aşamaya getirdik. Gran fondo organizasyonlarıyla halkı bisiklete bindirmekle ilgili ve belediyelerimizle de bisiklet yollarının yapımıyla alakalı büyük bir çalışma içerisinde olduk. Bisiklet branşında 2028 ve 2032 yıllarında düzenlenecek olimpiyatlarda mutlaka madalyalar hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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