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        Kahramanmaraş'ta esnaflar için geçici çarşı kuraları çekildi

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alanda faaliyet gösteren esnaflar için Piazza AVM yanında inşa edilen geçici çarşı projesinde teslim süreci başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:25
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        Kahramanmaraş'ta esnaflar için geçici çarşı kuraları çekildi
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alanda faaliyet gösteren esnaflar için Piazza AVM yanında inşa edilen geçici çarşı projesinde teslim süreci başladı.

        230 iş yeri için hak sahipleri, noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, noter yetkilileri ve esnaflar hazır bulundu.

        Farklı sektörlerde faaliyet gösteren manav, gıda, giyim, ayakkabı, manifatura, mobilya, beyaz eşya ve elektronik esnafının teşhir ve depo alanları dikkate alınarak yapılan kura çekimi, şeffaflık ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

        Geçici çarşı, esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için modern ve işlevsel bir yapıda tasarlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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