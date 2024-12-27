Kahramanmaraş'ta esnaflar için geçici çarşı kuraları çekildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki rezerv alanda faaliyet gösteren esnaflar için Piazza AVM yanında inşa edilen geçici çarşı projesinde teslim süreci başladı.

230 iş yeri için hak sahipleri, noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, noter yetkilileri ve esnaflar hazır bulundu.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren manav, gıda, giyim, ayakkabı, manifatura, mobilya, beyaz eşya ve elektronik esnafının teşhir ve depo alanları dikkate alınarak yapılan kura çekimi, şeffaflık ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Geçici çarşı, esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için modern ve işlevsel bir yapıda tasarlandı.