Depremzede kadın, konteynerde kurduğu dikimevini KOSGEB desteğiyle büyüttü

HAKAN CERAN - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteynerde dikim yapan Ayşe Dernek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle hem işini büyüttü, hem de 2 kadına istihdam sağladı.



İlçede uzun yıllardır terzilik yapan ve eşi akciğer kanseri olan Dernek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce lösemi hastası olduğunu öğrendi.



İş yeri ve evi 6 Şubat depremlerinde yıkılan Dernek, "asrın felaketi"nin ardından eşiyle birlikte Kırşehir'e taşındı. Burada 3 ay kaldıktan sonra yeniden memleketine dönen Dernek, Güneşli Mahallesi'nde kurulan konteyner çarşıda işlerini sürdürmeye devam etti.



Depremzede esnafa yönelik KOSGEB'in hibe desteğine başvuran Dernek, aldığı 3 makine desteğiyle işlerini büyüttü. Elbise ile gömlek gibi kıyafetleri diken Dernek, bir yandan hayata tutunurken diğer yandan ise istihdam ettiği 2 kadına ekonomik katkı sağladı.



Ayşe Dernek, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle bir süre ara verdiği işini depremden 3 ay önce yeniden yapmaya başladığını, yıkılan iş yerinden bir iğne bile çıkaramadığını ve hayata tutunmak için mücadele ettiğini anlattı.



Depremden sonra ilk etapta konteynerde 3 makine ile üretim yaptığını, KOSGEB desteğiyle işini büyüttüğünü dile getiren Dernek, "KOSGEB desteğiyle 6 makineye çıktık. Para kazandıkça kumaş almaya başladım. Bir yandan da kadınlara eğitim veriyorum, burada işi öğrenmelerini sağlıyorum. İşi öğrenenlerin bazıları evlerinde toptan işler yapıyorlar, biz toptan iş aldığımız zaman onlara veriyoruz, onlar da evlerinde yapıyorlar." diye konuştu.



- Umudunu hiç yitirmedi



Depremde her şeyini kaybetmesine rağmen umudunu yitirmediğini dile getiren Dernek, şunları kaydetti:



"Depremden sonra bir yıl içinde yeniden çok şükür iş yerimi kurdum. Bu zaten KOSGEB'in sayesinde oldu. Hep derdim ki 'baba oğula vermez.' Yine çok şükür KOSGEB yanımızda oldu. Ben hala tedavi görüyorum, lösemi hastasıyım. Ama bana en iyi gelen yer ne hastane ne başka bir şey, sadece burası. Ben burada rahatlıyorum, burada iyileşiyorum. Birilerine bir şeyler öğretmek bana zevk veriyor. İnşallah sonuna kadar da devam etmeyi düşünüyorum."

