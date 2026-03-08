Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Depremzede kadın, konteynerde kurduğu dikimevini KOSGEB desteğiyle büyüttü

        HAKAN CERAN - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteynerde dikim yapan Ayşe Dernek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle hem işini büyüttü, hem de 2 kadına istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede kadın, konteynerde kurduğu dikimevini KOSGEB desteğiyle büyüttü

        HAKAN CERAN - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteynerde dikim yapan Ayşe Dernek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle hem işini büyüttü, hem de 2 kadına istihdam sağladı.

        İlçede uzun yıllardır terzilik yapan ve eşi akciğer kanseri olan Dernek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce lösemi hastası olduğunu öğrendi.

        İş yeri ve evi 6 Şubat depremlerinde yıkılan Dernek, "asrın felaketi"nin ardından eşiyle birlikte Kırşehir'e taşındı. Burada 3 ay kaldıktan sonra yeniden memleketine dönen Dernek, Güneşli Mahallesi'nde kurulan konteyner çarşıda işlerini sürdürmeye devam etti.

        Depremzede esnafa yönelik KOSGEB'in hibe desteğine başvuran Dernek, aldığı 3 makine desteğiyle işlerini büyüttü. Elbise ile gömlek gibi kıyafetleri diken Dernek, bir yandan hayata tutunurken diğer yandan ise istihdam ettiği 2 kadına ekonomik katkı sağladı.

        Ayşe Dernek, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle bir süre ara verdiği işini depremden 3 ay önce yeniden yapmaya başladığını, yıkılan iş yerinden bir iğne bile çıkaramadığını ve hayata tutunmak için mücadele ettiğini anlattı.

        Depremden sonra ilk etapta konteynerde 3 makine ile üretim yaptığını, KOSGEB desteğiyle işini büyüttüğünü dile getiren Dernek, "KOSGEB desteğiyle 6 makineye çıktık. Para kazandıkça kumaş almaya başladım. Bir yandan da kadınlara eğitim veriyorum, burada işi öğrenmelerini sağlıyorum. İşi öğrenenlerin bazıları evlerinde toptan işler yapıyorlar, biz toptan iş aldığımız zaman onlara veriyoruz, onlar da evlerinde yapıyorlar." diye konuştu.

        - Umudunu hiç yitirmedi

        Depremde her şeyini kaybetmesine rağmen umudunu yitirmediğini dile getiren Dernek, şunları kaydetti:

        "Depremden sonra bir yıl içinde yeniden çok şükür iş yerimi kurdum. Bu zaten KOSGEB'in sayesinde oldu. Hep derdim ki 'baba oğula vermez.' Yine çok şükür KOSGEB yanımızda oldu. Ben hala tedavi görüyorum, lösemi hastasıyım. Ama bana en iyi gelen yer ne hastane ne başka bir şey, sadece burası. Ben burada rahatlıyorum, burada iyileşiyorum. Birilerine bir şeyler öğretmek bana zevk veriyor. İnşallah sonuna kadar da devam etmeyi düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!

        Benzer Haberler

        Hem üniversite okuyor hem mobilya atölyesinde çalışıyor
        Hem üniversite okuyor hem mobilya atölyesinde çalışıyor
        Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı
        Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kahramanmaraş'ta asfalt yenileme çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta asfalt yenileme çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta depo yangını
        Kahramanmaraş'ta depo yangını