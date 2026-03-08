Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 01:38
        Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


        Saçaklızade Mahallesi'nde A.Y. ile İ.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine İ.S, A.Y'yi silahla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şüpheli İ.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​

