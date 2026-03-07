Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kadınların toplumun temel direği ve geleceğin mimarı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kadınların toplumun temel direği ve geleceğin mimarı olduğunu belirtti.

        Ünlüer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kadınların sevginin, emeğin ve fedakarlığın en derin anlamını taşıdığını ifade ederek, üstlendikleri her sorumluluğu büyük bir azimle yerine getirdiklerini kaydetti.

        Kadınların eğitimden sağlığa, ekonomiden sanata kadar birçok alanda başarıyla görev yaptığını vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Hayatın her alanında sergiledikleri cesaret güçlü bir toplumun en sağlam teminatıdır. Kadınlarımız bilgi ve birikimleriyle ülkemizin kalkınmasına değer katmaktadır. Tarih boyunca gösterdikleri metanet milletimize güç vermiş, bugün de vizyonlarıyla toplumsal ilerlemenin merkezinde yer almaya devam etmektedirler."

        Kadınların hak ettikleri değeri görmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve her türlü şiddetten uzak bir yaşam sürmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirten Ünlüer, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü ve görünür olmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Ünlüer, mesajında başta şehit ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta asfalt yenileme çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta asfalt yenileme çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta depo yangını
        Kahramanmaraş'ta depo yangını
        Gaza bastı, motosikletten düştü
        Gaza bastı, motosikletten düştü
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Maarifin Kalbinde Ramazan: Onikişubat Belediyesi gelenekleri yaşatıyor
        Maarifin Kalbinde Ramazan: Onikişubat Belediyesi gelenekleri yaşatıyor
        4 çocuk annesini gören şaşırıyor: Elinde küreği lahmacun ustalığı yapıyor
        4 çocuk annesini gören şaşırıyor: Elinde küreği lahmacun ustalığı yapıyor