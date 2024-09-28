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        Kahramanmaraş'ta sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sahipsiz köpeğin bir öğrenciye saldırmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:32
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        Kahramanmaraş'ta sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sahipsiz köpeğin bir öğrenciye saldırmasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Fatihler Mahallesi'nde bulunan evinden çıkarak okula gitmek isteyen öğrenciye sahipsiz köpek saldırdı.

        Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan öğrenci dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan öğrenci bir markete sığındı.

        Köpeğin saldırısını, öğrencinin kaçışını, düşmesini ve markete sığınmasını iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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