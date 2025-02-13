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        Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonunda 28 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:36
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        Kahramanmaraş merkezli suç örgütü operasyonunda 28 zanlı yakalandı
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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

        Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli yağma ve tefecilik" yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Antalya ve Malatya'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin, birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği, yüksek faizle borç para verdiği kişilere çek senet imzalattığı belirlendi.

        Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda imzalanmış boş senet, farklı miktarlarda düzenlenmiş senet, çek yaprağı, tapu belgesi, araç tescil belgesi, tabanca, av tüfeği ile bunlara ait mermi, pala ve kılıç ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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