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        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:24
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        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi
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        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşabilecek olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesine karşı 13 Şubat Perşembe günü temel eğitim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri ile kreş, anaokulu ve ilkokulu öğrencisi olan annelerin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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