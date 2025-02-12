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        Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışını yaptıkları Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldığını belirterek, "Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:14
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        Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışını yaptıkları Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldığını belirterek, "Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip." dedi.

        Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Memişoğlu, kentin depremlerde ağır hasar aldığını söyledi.

        Depremlerin ardından bölgeye yapılan yatırımlardan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin. Depremin üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte, devletimiz gözünü deprem bölgesinden ayırmadı. Kalbimiz hep burada attı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya koyulduk. Kısa süre içinde, Hatay'da Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastanelerini, Gaziantep'te Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerini, Kahramanmaraş'ta Nurhak ve Türkoğlu devlet hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

        Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımları anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz de 'önce insan' vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı, depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde, 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısı var. Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."

        Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Vahit Kirişçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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