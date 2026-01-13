Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kentin bazı bölgelerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 4, Onikişubat'ta 31, Afşin'de 15, Andırın'da 3, Çağlayancerit'te 6, Ekinözü'nde 5, Elbistan'da 22, Göksun'da 60, Nurhak'ta 6, Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına

        Benzer Haberler

        Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı
        Karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
        Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
        Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü binadakiler tahliye edildi
        Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü binadakiler tahliye edildi
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef...
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef...
        Kahramanmaraş'ta karla kaplı 3 ahırın çatısı çöktü; 65 büyükbaş öldü
        Kahramanmaraş'ta karla kaplı 3 ahırın çatısı çöktü; 65 büyükbaş öldü
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor