Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de hayati bir meseledir (2)

400YATAKLI HASTANENİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü kutlamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti, depremden sonra yapılan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cevdet Yılmaz, hastanenin sadece Kahramanmaraş’a değil, bölgede vatandaşlara hizmet edecek modern ve donanımlı bir hastane olduğunu ifade etti. Yılmaz, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 400 yatak kapasitelidir. 86 poliklinik odası, 12 ameliyathanesi, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz ünitesi merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon olanakları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Bu hastanemizde inşa edildiği alanla ilgili az önce de bilgi aldım. Çok sayıda fore kazıkla güçlendirilmiş radyal temelli, bir de yatay mimari gördüğünüz gibi deprem koşullarına son derece dayanıklı bir şekilde inşa edilmiş bir hastanemiz. Dışarıdan bakınca da hakikaten çok da estetik, güzel bir hastane. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hastane Maraş’ımızın sağlık altyapısına büyük katkı sağlayacak bölgenin ihtiyaçlarını karşılayarak halkımızı en kaliteli sağlık hizmetini sunacaktır.”

'SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZ, CARİ AÇIĞIN AZALMASINA KATKIDA BULUNUYOR'

Açılışı yapılan hastane dışında 1000’er yataklı Kahramanmaraş ve Hatay Şehir Hastaneleri’nin projelerinin de tamamlandığını kaydeden Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu yıl içinde inşallah bunların da ihalelerine çıkmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu yeni projelerle birlikte burası bir sağlık üssüne de dönüşecek aslında. ‘Sağlık turizmi’ dediğimiz bir kavram var. Yurt dışından da artık sağlık, ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet. Bu da sağlık sektörümüzün geldiği yeri gösteriyor. Geçmişte insanlar şifa aramak için başka ülkelere giderlerdi, şimdi başka ülkelerden vatandaşlar parasını da ödeyerek gelip burada şifa arıyorlar. İşte bu bizim sağlık sektörümüzün geldiği seviyeyi de gösteriyor. Bir taraftan da cari açığımızın azalmasına, hizmet ticaretiyle sağlık sektörümüz katkıda bulunmuş oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun çok daha fazla geliştiğini göreceğiz.”