Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin eşlik etti.

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