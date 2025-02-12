Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.

        Polis mangası tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik şeref defterini imzaladı.

        Yılmaz, Vali Mükerrem Ünlüer'den deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ünlüer, Yılmaz'a kente özgü işlemeli bakır tepsi hediye etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de h...
        Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de h...
        Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı...
        Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de h...
        Cevdet Yılmaz: Kentsel dönüşüm, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de h...