Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Polis mangası tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik şeref defterini imzaladı.
Yılmaz, Vali Mükerrem Ünlüer'den deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Ünlüer, Yılmaz'a kente özgü işlemeli bakır tepsi hediye etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin eşlik etti.
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