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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 45 bin 844 kök kenevir bitkisi ve 27 kilogram esrarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:46
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 45 bin 844 kök kenevir bitkisi ve 27 kilogram esrarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelilerin adresleri ve tarlalarında yapılan aramada, mısır tarlasında ekili halde 45 bin 844 kök kenevir bitkisi, 27 kilogram esrar, 448 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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