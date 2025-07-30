Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 432 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.