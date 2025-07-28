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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:41
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, B.L. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Zanlının adresinde yapılan aramada, 88,44 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bunlara ait fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.L, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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