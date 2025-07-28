Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Zanlının adresinde yapılan aramada, 88,44 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik hap, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bunlara ait fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, B.L. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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