Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Giriş: 26.02.2026 - 10:48 Güncelleme:
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
