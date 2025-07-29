Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 88 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.