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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 88 zanlıdan 54'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:35
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 88 zanlıdan 54'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 88 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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