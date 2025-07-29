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        Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:41
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        Kahramanmaraş'ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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