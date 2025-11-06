Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
B.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı'na (8) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayabaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
