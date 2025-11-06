Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 22:37 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:37
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        B.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı'na (8) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayabaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

