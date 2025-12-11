Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mahmut Oktay H, binanın A Blok'unun yıkıldığını, B Blok'un ise ayakta kaldığını belirterek bilirkişi incelemelerinin yeterli yapılmadığını savundu.

Sanık Mahmut Oktay H, "Fazilet Apartmanı'nda fırın, fırın bacası ve un stoku bulunan A Blok yıkılmış, B Blok ise yıkılmamıştır. Dolayısıyla B Blok'un neden yıkılmadığı göz ardı edilmemiştir. Ancak yıkılmayan blokta bilirkişi heyetince inceleme yapılmamıştır." dedi.

Depremde ikiz bebeklerine hamile olduğunu ve 9 yaşındaki kızını kaybettiğini söyleyen müşteki N.S., tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bizim bina yıkıldı ama hemen yanındaki bina yıkılmadı. Bunun nedenini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.