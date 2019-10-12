Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin kızı Ezgi Bebek: “Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba”

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş’ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Ulu Cami'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur ve oğlu Samet Bebek ağlamayarak tabutun başından bir an ayrılmadı. Şehidin kızı Ezgi Bebek babasının tabutu başında, “Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba” dedi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın arından helallik alındıktan sona binlerce vatandaş tarafından uğurlandı. Şehit Hacı Bebek'in cenazesi Göksun ilçesi Kerpetenli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.