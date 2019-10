Kız çocukları eğlendi

Her yıl 11 Ekim’de kutlanan ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’nde Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

“Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’’ kapsamında alınan kararla, kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmalarına, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmalarına ve bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmalarına farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”nde, devletin koruması altında bulunan kız çocukları Piazza'nın konuğu oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma altında olan kız çocukları, Piazza’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle, gönüllerince eğlendi.

Devlet koruması altında yetişen ve geleceğe güvenle adım atmaya hazırlanan kız çocukları, Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, kendilerine armağan edilen günü Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde geçirdiler.

Çocuk Evleri Sitesi’nde her türlü ihtiyaçları giderilen kız çocukları, etkinlik kapsamında, önce AVM’de bulunan restoranda yemek yediler. Kız çocukları lezzetli bir yemeğin ardından AVM'nin 2’inci katında bulunan eğlence merkezinde bowling turnuvası yapıp, oyun alanında hoşça vakit geçirdiler.

