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Otomobil fiyatına çoban köpeği Köpek çiftliğinde çoban köpekleri 30 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor

İHA

Kahramanmaraş'ta çoban köpeği çiftliği kuran bir üretici, yetiştirdiği güçlü ve iri cüsseli köpekleri 30 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satıyor.

Otomobil fiyatına çoban köpeği Köpek çiftliğinde çoban köpekleri 30 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satılıyor

Kahramanmaraş’ta çoban köpeği çiftliği kuran bir üretici, yetiştirdiği güçlü ve iri cüsseli köpekleri 30 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satıyor.
Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu çiftliğinde mini bir çiftlik kurarak köpek yetiştiriciliği yapan 36 yaşındaki Sait Güngör, köpek yavrularını adeta çocuk gibi büyütüyor. Büyüme aşamasındaki yavrulara günde 3 öğün süt veren Güngör, Anadolu Çoban Köpeği ve Kangal cinsi köpekleri yurdun dört bir tarafına pazarlıyor. Çoban köpeklerini, sürü yetiştiricilerinin tercih ettiğini söyleyen Güngör, köpeklerin 7 nesil ve ırkını takip ederek üretim yaptığını belirtti. Güngör, “30 bin liradan 100 bin liraya kadar satılan köpeklerin yanında parayla değer biçilemeyen köpeklerimiz de mevcut” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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