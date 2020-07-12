Türkoğlu ilçesinde halı sahalara korona önlemi

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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında halı sahaların faaliyetlerine kısıtlama getirildi.

Korona virüs nedeniyle sportif faaliyetlerdeki kısıtlama sürüyor. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde faaliyette olan halı sahalara korona virüs önlemleri kapsamında yeniden kısıtlama getirildi. Halı sahalar sosyal mesafenin olmadığı dikkate alınarak kapatılırken, kural ihlali yapan işletmelere de cezai işlem uygulanacak.

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