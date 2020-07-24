Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesi Akdere Mahallesinde meydana geldi. Bahçedeki ağaç dallarını kesmek isteyen Akif Çağlar (18), dallarla birlikte elektrik kablosuna temas etti. Akıma kapılan genç, olduğu yere düşerken sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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