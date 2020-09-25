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Pancarın tatlı ve zahmetli yolculuğu başladı Çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri pancarın veriminden de şeker oranından da umutlu

İHA

Pancarın tatlı ve zahmetli yolculuğu başladı Çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri pancarın veriminden de şeker oranından da umutlu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2020 yılı alım kampanyasının başlamasıyla birlikte pancarın şekere dönüşmesi için zahmetli yolculuğu da başladı. Çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri pancarın veriminden de şeker oranından da umutlu.
Elbistan’da bu yıl 32 bin dekar arazide şekerpancarı ekimi gerçekleştirildi. Nisan ayında toprakla buluşturulan pancar tohumları, her anı zahmetle geçen yaklaşık 7 aydan sonra yeterli büyüklüğe ulaşarak sökülmeye başlandı. Tarlalardan makineler ya da elle sökülen pancarlar, traktörler ve kamyonlara doldurularak Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim edilmeye başlandı. Fabrika kantarlarına getirilen şekerpancarları, işlenmek üzere silolarda depolanıyor. Fabrikanın çarklarının dönmesiyle birlikte pancarın şekere dönüşüm işlemi de başlayacak.
İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Levent Ceran, pancarın ekiminden çapasına ve sulamasından sökümüne kadar olan süreçte çok büyük emek ve zahmet harcadıklarını söyledi.
Verdikleri emeğin karşılığını almaya başladıklarını belirten Ceran, “Pancar, çok zahmet ve emek isteyen bir ürün. Nisan ayında ektiğimiz tohumların filizlenmesinden bugüne kadar gece gündüz demeden çalıştık. Çok şükür bugün de hasada başladık. Genelde makine ile söküm yapıyoruz. Makineyle daha kısa sürede ve daha az maliyetle söküm imkanı var. Ancak bu tarlamızın yapısından dolayı elle söküm yapmak zorunda kaldık. İşçiler, sabahın ilk ışıkları ile tarlaya geliyor. Kanca yardımıyla sökülen pancarlar, yapraklarından temizlendikten sonra yığın yapılıyor. Traktörle de römorklara yükledikten sonra fabrikaya doğru yola çıkıyor” dedi.
Pancarın verim ve şeker oranı konusunda ümitli olduklarını dile getiren Ceran, “Pancarda çiftçi için önemli olan 2 konu var. Birincisi en yüksek verimi almak; ikincisi de 16 poların üzerinde şeker oranını yakalamak. Şu an dekara 8 ton gibi bir verim elde ediyoruz. Polar oranı da iyi. Bunlar ilk söküm rakamları olduğu için net bir şey söylemek erken. Önümüzdeki günlerde hem verim hem de polar oranlarının yükselmesini bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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