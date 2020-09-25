Çarşılar dezenfekte edildi

Dulkadiroğlu Belediyesi Tarihi Kapalı Çarşı, Kuyumcular Çarşısı ve Belediye Çarşısını dezenfekte etti.

Pandemi ile mücadele kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı çarşıların başında olan bedesten, kuyumcular ve belediye çarşısı gibi mekanlarda temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri, halkın kalabalık olduğu güzergahlara dezenfektan ürünleri de yerleştirirken, vatandaşların temizlik, sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.