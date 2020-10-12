Yangını söndürdükten sonra toprakta uyuyan işçiler: Yangını söndürmenin sevinci tarif edilemez

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangını söndürdükten sonra toprakta uyuyan işçiler: Yangını söndürmenin sevinci tarif edilemez

DHA

Yangını söndürdükten sonra toprakta uyuyan işçiler: Yangını söndürmenin sevinci tarif edilemez


İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 3 farklı yerde çıkan yangını 44 saatlik bir mücadelenin sonunda söndürdükten sonra yorgunluktan toprakta yatıp uyuyan orman işçilerinden Hüseyin Aslan ile Ali Yönder, alevleri söndürürken çok zorlanıp yorulduklarını ancak yangını söndürmenin verdiği sevincin tarif edilemez olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ta cuma günü belirli aralıklarla 3 farklı noktada çıkan yangın, pazar günü saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. 65 hektar ormanlık alanın yanıp kül olduğu yangına, 220 yangın söndürme işçisi, 55 arazöz, 10 su takı, 4 dozer, 6 itfaiye aracı ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangını yaklaşık 44 saatte söndüren işçilerden Karaman Ermenek Orman işletme Şefliği'nde görevli Ali Yönder ile Hüseyin Aslan, yorgunluktan bulundukları yerde toprağa yatıp uyudular. Arkadaşları tarafından çekilen ikilinin fotoğrafı Türkiye'de gündem oldu. 2 yangın söndürme işçisi, söndürme çalışmalarını ve yaşadıklarını DHA'ya anlattı.
Çok zorluk çektiklerini belirten Hüseyin Aslan, "3 gündür yangının ortasında yatıyordum, gece dahi müdahalemiz devam etti. Çok şükür kontrol altına aldık, çok mutluyum" dedi. Ali Yönder ise yangını söndürmenin anlatılmaz bir duygu olduğunu ifade ederek, "3 gündür burada yatıyoruz. Ekip olarak 4 kişiyiz arazi çok sarp olduğu için çok zorlandık, Hortum çekmek çok zor, zaman zaman bitkin düştük, geceleri burada yattık ama çok şükür yangını söndürdük. Bu sevinç inanın anlatılmaz, Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı, onlarla birlikte cansiperane yangını söndürdük" diye konuştu.
Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli yangın söndürme işçisi Mehmet Erol da 4 gündür çalışmalar yaptıklarını ve yangını söndürdükleri için mutlu olduklarını belirtirken, "Yangının olduğu gece müdahale ederken domuz sürüsü bize saldırdı, ama biz onları geri püskürttük. Mücadelemizi yılmadan sürdürdük, toprağın üzerinde yattık. Sonunda başarılı olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2020-10-12 14:09:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangını söndürdükten sonra toprakta uyuyan işçiler: Yangını söndürmenin sevinci tarif edilemez/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yangını söndürdükten sonra toprakta uyuyan işçiler: ...
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü - Yeniden
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü - ...
İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Ölen işçilerin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını ...
Ödediği vergi kayboldu Kredi kartı ile ödediği halde Motorlu Taşıtlar Vergisi borcundan kurtulamayan vatandaş elinde banka dekontuyla çalmadık kapı bırakmadı Mustafa Minyas: "Benim mağduriyetim giderilsin, vergi borcum ödensin"
YEREL HABERLER Ödediği vergi kayboldu Kredi kartı ile ödediği halde ...
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 ölü
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta, yüz yüze eğitimde ikinci kademe
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza
YEREL HABERLER Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı
Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı
Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişiyi itfaiye ...
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
YEREL HABERLER 44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta ...
Tırın çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki yangınlarda 65 hektar orman alanı zarar gördü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki yangınlarda 65 hektar orman alanı ...
Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına ...
Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (5)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (5)
Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4)
Kahramanmaraş’ta 4 ayrı noktada yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 4 ayrı noktada yangın çıktı
Kahramanmaraş’ta dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta dün çıkan orman yangını kontrol ...
Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (3)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (3)
Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı/ Ek ...
Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2)
Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X