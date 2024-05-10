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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi - Otomobil Haberleri

        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şarj istasyon sayısını artırmak için harekete geçti. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Supercharger isimli şarj istasyon ağını 500 milyon dolarlık yatırımla genişleteceklerini duyurdu. Tesla'nın bu hamlesinin, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden sonra gelmesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:55
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        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
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        Son dönemde otomobillerindeki fiyat indirimleri ile gündeme gelen Tesla'nın, yeni bir yatırım hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

        Elektrikli otomobil üreticisinin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Supercharger isimli şarj istasyon ağını genişleteceklerini duyurdu.

        Sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulunan Musk, "Tesla, bu yıl binlerce yeni şarj cihazı yaratmak için Supercharger ağını genişletecek ve 500 milyon dolardan fazla para harcayacak. Bu sadece yeni lokasyonlar ve genişlemelerle ilgili bir tutar, çok daha yüksek olan işletme maliyetlerini saymıyoruz" dedi.

        Tesla, yılın ilk üç ayında satışlarının yüzde 8.5'lik bir düşüş yaşadığını ve bunun yaklaşık dört yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini açıklamıştı.

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        ABD'li şirket satışlarındaki azalma nedeniyle Nisan ayı başında Çin, Avrupa ve ABD'de fiyat indirimine gitmişti.

        Türkiye'de ise, Model Y'nin motor gücünde güncellemeye gidildi ve böylece otomobilin ÖTV oranı yüzde 60'dan yüzde 10'a düştü. ÖTV oranındaki düşüş, otomobilin fiyatında da 1 milyon TL'lik yarattı.

        Tesla'nın şarj istasyonu sayısını artırma hamlesinin, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

        'İSTASYON SAYISI YETERLİ DEĞİL'

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) de, önceki günlerde dikkat çeken bir açıklama geldi.

        ACEA'nın yayınladığı raporda, AB'de elektrikli otomobillere yönelik mevcut şarj noktası sayısının karbon salımını azaltma hedeflerini yakalamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

        AB'deki elektrikli otomobil satışlarının 2017-2023 döneminde şarj noktası kurulumundan 3 kat daha hızlı arttığı belirtilen raporda, "Sektör tahminlerine göre, AB'nin 2030 yılına kadar yılda 8 kat daha fazla şarj noktasına ihtiyacı olacak" değerlendirmesi yapıldı.

        Raporda, gelecekte elektrikli otomobil şarj altyapı açığının AB tahminlerinden çok daha fazla artabileceği kaydedildi.

        'YILDA 410 BİN ŞARJ CİHAZI KURULMALI'

        AB genelinde geçen yıl 150 bin civarında halka açık şarj noktası kurulduğu ve toplam sayının 630 binin üzerine çıktığı anımsatılan raporda, AB Komisyonunun 2030 yılına kadar toplam 3.5 milyon şarj noktası kurulumunu hedeflediği, bu amaca ulaşmak için de yılda yaklaşık 410 bin şarj noktası kurulması gerektiği belirtildi.

        Raporda, ACEA'nın ise 2030 yılına kadar 8,8 milyon şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını öngördüğü, buna ulaşmak için yılda 1,2 milyon şarj istasyonu kurulumuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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