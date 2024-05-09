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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde meclis toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek meclis olağan toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:41
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde meclis toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek meclis olağan toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak.

        Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, amaçlarının vatandaşlarla olan iletişimin daha da güçlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.

        Tüm meclis toplantılarının bundan sonra vatandaşlara canlı bir şekilde aktarılacağını anlatan Görgel, "Yapacağımız ihale süreçlerimizin vatandaşlarımız tarafından izlenebilmesi açık ve şeffaf biçimde görülebilmesi amacıyla böyle bir karar aldık. İnşallah bundan sonra burada yapılacak açık ihalelerimize vatandaşlarımız da canlı yayın vesilesiyle katılmış olacak. Şehrimize hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.

        Görgel, kentteki yaşam standartlarının artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğine işaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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