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Yılbaşı gecesi görevdeki polislere moral ziyareti

İHA

Yılbaşı gecesi görevdeki polislere moral ziyareti

Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesinde göre yapan polis ekiplerine Vali, Belediye Başkanı ve İl Emniyet Müdürü tarafından moral ziyareti yapıldı.

Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesinde Vali Ömer Faruk Coşkun ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kent girişlerinde yer alan polis uygulama noktalarını ziyaret etti. Burada polis ekipleriyle buluşan Vali ve Emniyet Müdürü görevlerinde başarılar dilerken yeni yıllarını kutladı. Daha sonar Kıbrıs Meydanı’nda görev yapan polisleri ziyaret eden Vali ve Emniyet Müdürüne, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de katıldı. Burada görev yapan polislerinde yeni yılı kutlanırken, salep ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yeni bir yılı karşılıyoruz. Yeni yılın, hem şehrimiz hem de insanlık için barış ve huzur getirmesini istiyoruz. Zor zamanlar geçirdik ve özellikle ülkemizin sağlık alt yapısı ve koordinasyonu, hükümetiniz ve yerel yönetimlerimiz ile pandemi sürecini geçirmeye çalıştık. Sağlık çalışanlarına, polis teşkilatlarımıza ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, “Yeni yılın ülkemize, milletimize ve Kahramanmaraş’ımıza sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Küresel bir sorun olan pandemiyle mücadeleyi devam ediyoruz. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Bizlere zorluk çıkarmadan, kurallara dikkat ederek pandemi sürecini çok büyük zararlara yol açmadan tedbirlere de uymaya devam ederek atlatacağız” dedi.

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