Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerde karla mücadele ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından ilçe ve mahallelerdeki yolların açık tutulması sağlanıyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bölgeler arasında Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkisi, Başdervişli ve Ağabeyli mahalleleri, Onikişubat ilçesi Başkonuş mevkisi ve Küçük Göl Mahallesi, Göksun ilçesi Mürsel Mahallesi, Andırın ilçesi Çokak, Çiğşar ve Osmancık mahalleleri ile Çağlayancerit ilçesi Kale, Boylu ve Soğukpınar mahalleleri yer aldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan karla mücadeleyle ilgili yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen anlık verilerle şehrimizdeki kar yağışını sürekli olarak takip ediyoruz. Hemşerilerimizin ulaşımının kesintiye uğramaması adına 7/24 görevimizin başındayız. An itibariyle sorumluluk sahamız içinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın da yüksek rakımlı bölgelerde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına kar lastiği kullanmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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