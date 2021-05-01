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Fabrikada çalışan işçiler unutulmadı

İHA

Fabrikada çalışan işçiler unutulmadı

Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında işçilere çiçek dağıttı.
Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında fabrikalarda çalışan işçilerin günü kutlanarak çiçek takdim edildi.
İşçi ve işverenler ise Jandarmaya teşekkürlerini bildirdi.

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