Çocuklar okusun, diye okul ve çadırlara kitaplıklar kuruyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Ahmet Yerlikaya, kırsal bölgelerdeki okullar ile mevsimlik işçi olarak aileleriyle gittikleri yerdeki çocukların kitap okumaları için çadırlara mini kitaplık kuruyor. Yerlikaya, mevsimlik işçilerin çadırlarına kurduğu kitaplıkların çok hafif olduğunu ve ailelerin giderken yanlarında götürebileceğini belirtirken, daha çok çocuğa ulaşmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Köyde doğup, büyüyen ve okumayı seven Ahmet Yerlikaya'nın köy çocuklarını kitapla buluşturma hikayesi, 5 yıl önce gittiği fuarda aldığı kitaplarla başladı. Doluca Mahallesi'ndeki Şehit Alican Doluca İlkokulu'nda okuyan çocuklar için kitap alıp, dağıtan ve bunları sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, olumlu tepkiler aldı. Sosyal medyada gören arkadaşlarının köy çocuklarına dağıtılmak üzere kendisine kitap gönderdiğini belirten Yerlikaya, 1 yıl sonra Kitap ve Çocuk Derneği'ni kurdu.

'YANLARINDA RAHATLIKLA GÖTÜREBİLİRLER'

5 yıl içinde köy çocuklarını 70 bini aşkın kitapla buluşturduğunu kaydeden Ahmet Yerlikaya, son olarak çadırda yaşamak zorunda kalan çocuklar için yeni bir kampanya başlattı. Tarım işçisi ailelerin çocuklarının kitaptan geri kalmaması için çadırlara kitaplıklar kurduğunu anlatan Yerlikaya, "Yaylalarda çadırda yaşayanların çocukları için çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocukları için kitaplık yapmaya karar verdik. Kitaplık, çocuğu okumaya heveslendirsin, okumaya teşvik etsin, diye böyle bir proje başlattık. Çadırda kalan çocuklara kitaplık kuruyoruz ve içlerine kitaplar dolduruyoruz. Çadırların geçici olması nedeniyle giderken de yanlarında rahatlıkla götürebilmeleri için kitaplıkların boyunu 1 metreden kısa, 3 raflı olarak yaptık. Evlerine dönerken kitaplıkları kamyonlara veya traktörlerine yükleyerek götürecek ve çocukları evde okumaya devam edecek" diye konuştu.

'BİRÇOK YERDEN DESTEK GÖRDÜK'

Köy çocuklarını kitapla buluşturmak için çalışmalarına başta Almanya'da yaşayanlar olmak üzere gurbetçilerden de önemli destek geldiğini belirten Yerlikaya, "Yaptığımı çalışmayı görenler, bizlere kitap gönderiyor. Bizler de kitapları çocuklara ulaştırıyoruz. 4 yıldır bu faaliyetleri 'Kitap ve Çocuk Derneği' adı altında yapıyoruz. Destek olmak isteyenler bizlere sosyal medyadan ulaşıyor. Şu an Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, bu taraflarda çok yoğunuz ama ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin her yerinde çocukları kitaplara ulaştırma hedefimiz var. Çocukların hayal gücünün gelişmesi açısından okumaları önemli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-06-15 09:32:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.